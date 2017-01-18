إصابة أخوين بحروق إثر اشتعال قارورة غاز بمسكنهما في تيسمسيلت

أصيب شقيقان بجروح، اثر حريق شب بمسكنهما المتواجد بمدينة تيسمسيلت، ليلة أمس الثلاثاء، جراء اشتعال قارورة غاز البوتان، حسبما أفاد به اليوم الأربعاء، المكلف بالإعلام بمديرية الحماية المدنية، محمد مهدوم. وقد تدخل أعوان الحماية المدنية، في حدود الساعة التاسعة ليلا بحي شعباوي، من أجل إسعاف هذين الشخصين منهما شاب يبلغ من العمر 26 سنة، تعرض لحروق من الدرجة الأولى، حيث تم اجلائهما إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بالمؤسسة العمومية الاستشفائية لتيسمسيلت، وفق ذات المصدر، الذي أوضح أن الحادث نجم عن اشتعال قارورة غاز البوتان موصولة بموقد.