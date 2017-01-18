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متسولة تحتال على عجوز بالشعوذة في بسكرة

  • 18/01/2017
  • عمار. ل
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متسولة تحتال على عجوز بالشعوذة في بسكرة تحميل الملف

أمر قاضي التحقيق في محكمة بسكرة، بإيداع امرأة عمرها 50 سنة رهن الحبس المؤقت، على خلفية تورطها في قضية النصب والاحتيال. وعلم أن القضية انطلقت بشكوى رفعتها عجوز في الستينات من العمر إلى مصالح الأمن الحضري الأول حول تعرضها للنصب والاحتيال من طرف امرأة أخرى ادّعت امتهانها الرقية، حيث كانت تطلب منها تسليمها كمية من المعدن الأصفر في كل مرة تقوم بعلاج ابنتها، على إثرها باشرت الشرطة تحقيقا في القضية أسفر عن استغلال الأوصاف التي قدّمتها الضحية عن توقيف المشتبه فيها، وخلال التحقيق معها اتضح أنها متسولة احتالت على ضحاياها عن طريق السحر والشعوذة مدّعية أنها تعمل في مجال الرقية، وخلال التحريات تبيّن أنها استولت على كمية من المعدن الأصفر بقيمة 150 مليون سنتيم، وبعد استكمال التحقيق مع الموقوفة أنجز ضدها ملف بموضوع النصب والاحتيال قبل تحويله للعدالة في انتظار محاكمتها.

 

موضوع : متسولة تحتال على عجوز بالشعوذة في بسكرة
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