مساهل يتحادث بباريس مع جان مارك أيرو

تحادث وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، عبد القادر مساهل، اليوم الأربعاء بباريس، مع الوزير الفرنسي للشؤون الخارجية والتنمية الدولية، جان مارك ايرو. وأكد مساهل، في تصريح للتلفزيون الجزائري، عقب المحادثات التي جرت بمقر وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية، أن هذا اللقاء يأتي تبعا لحديث أجراه مع وزير الشؤون الخارجية الفرنسي، على هامش قمة إفريقيا فرنسا بباماكو، في إطار ضرورة إحراز تقدم في مسار السلام بمالي، حتى تكون هناك ديناميكية جديدة. كما أوضح، أننا تبادلنا وجهات نظرنا وتحادثنا، حول ضرورة تشجيع الأطراف على المضي قدما نحو تجسيد اتفاق الجزائر، مشيرا إلى انه تطرق مع جان مارك أيرو، كذلك إلى الوضع في ليبيا. وتابع مساهل، قوله إننا تناولنا أيضا الوضع في ليبيا، ودرسنا الآفاق وما يمكن لمختلف الأطراف أن تفعله في إطار حل يكفل وحدة واستقرار وسيادة ليبيا، مؤكدا أن هناك اتفاق سياسي ليبي تم التوصل إليه في 17 ديسمبر 2015 ، والذي يجب تجسيده. وأكد الوزير، في ذات السياق، أن الليبيين وحدهم من يجب عليهم تطبيق هذا الاتفاق، موضحا إننا متفقون حول هذه المقاربة من الحل السياسي. أما الآن يضيف مساهل، يجب العمل من اجل تقريب مواقف الليبيين، وبعدها جميع الشركاء وبلدان الجوار وكذلك الشركاء أعضاء مجلس الأمن الدولي، والبلدان المتوسطية، من اجل حمل كل هذا العالم على الاتفاق على الحل السياسي، والمرافقة دون أي تدخل في شؤون الليبيين. وأردف يقول، إنها المقاربة التي عرضناها على أصدقائنا الفرنسيين. للتذكير، يقوم مساهل، بزيارة عمل إلى فرنسا في إطار انعقاد الدورة الثانية، للحوار الاستراتيجي الجزائري-الفرنسي، حول القضايا السياسية والأمنية.