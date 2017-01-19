محطتان جديدتان للنقل البري للمسافرين بعاصمة الأغواط

تدعم قطاع النقل بولاية الأغواط بمحطتين للنقل البري للمسافرين حيث رصد للمشروعين غلاف مالي إجمالي قيمته 1.1 مليار دج ، حسبما علم اليوم الخميس من مصالح مديرية القطاع.

ويسجل المشروع الأول الجاري تجسيده بعاصمة الولاية بطاقة 1.2 مليون مسافر سنويا مراحل "جد متقدمة " في ورشاته ويرتقب استلامه قبل شهر أفريل القادم وفق ذات المصدر. واستلم القطاع مؤخرا محطة مماثلة ببلدية آفلو بطاقة تفوق 500 ألف مسافر سنويا وفق المصدر ذاته. وسيتم وضع المنشأتين المذكورتين لاحقا تحت تصرف لجنة مختصة على مستوى الوزارة الوصية للنظر في الإجراءات التي تسبق وضعهما حيز الخدمة كما أشير إليه. للإشارة فإن قطاع النقل بولاية الأغواط يعرف تجسيد عديد المشاريع الهامة على غرار مشروع الربط بالسكة الحديدية بين الولاية والولايات المجاورة لها.