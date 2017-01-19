وفاة شخصين اختناقا بالغاز في المدية

هلك شخصان اختناقا بغاز أحادي أكسيد الكربون في حادثين متفرقين وقعا أمس الأربعاء بالبرواقية و بني سليمان ولاية المدية حسبما علم اليوم الخميس من مصالح الحماية المدنية للمدية.

وأفاد المصدر أنّ الضحية الأولى رجل عمره 37 عاما،لقي حتفه اختناقا بالغاز المتسرب بمنزله الواقع بحي 150 مسكن بالبرواقية الواقعة 30 كلم شرق المدية. مشيرا إلى أنّ أعوان الحماية المدنية حاولوا إنعاشه غير أن ذلك لم يكن ممكنا. أمّا الضحية الثانية فهو شاب في 34 من عمره وجد ميتا بمنزله الواقع بحي "المرابطين" ببلدية بني سليمان كما أضاف المصدر الذي أكد أن الضحية توفي اختناقا بغاز أحادي أكسيد الكربون المتسرب من قارورة غاز البوتان. كما تدخل أعوان الحماية المدنية الثلاثاء الفارط على مستوى حي "شراطة" ببلدية البرواقية لإسعاف شخصين من عائلة واحدة تعرضا لانفجار نتيجة تسرب غاز أحادي الكربون.