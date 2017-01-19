افتتاح مركز استقبال طلبات التأشيرة نحو إيطاليا بأدرار

أشرف السفير الإيطالي بالجزائر باسكال فيرارا، اليوم الخميس، بأدرار، على افتتاح مركز استقبال طلبات التأشيرة نحو إيطاليا.

وأوضح باسكال فيرارا أن إيطاليا تعد أول دولة من بين دول منطقة شنغن التي تفتتح مركزا من هذا النوع بأدرار للتكفل بمختلف الإجراءات المتعلقة باستقبال بطلب تأشيرة شينغن وتحديد المواعيد المتعلقة بها. وأوضح المتحدث ذاته أن هذا الإجراء يكتسي أهمية كبيرة خاصة بمنطقة الجنوب الجزائر حيث سيضمن على المعنيين عناء التنقل نحو المراكز المتواجدة بشمال الوطن للقيام بهذه الإجراءات. وأضاف السفير الإيطالي أن هذه الخطوة تندرج في إطار تسهيلات سفارة إيطاليا بالجزائر فيما يتعلق بإجراءات الاستفادة من التأشيرة بهدف تعزيز التبادل والتعاون بين المواطنين من البلدين سيما في مجال السياحة و الأعمال. واختتم الديبلوماسي زيارته إلى أدرار بلقاء مع السلطات الولائية الذي تناول فيه سبل وآفاق الشراكة والاستثمار في عدة مجالات تنموية حيوية كالفلاحة والطاقات المتجددة والتبادل الثقافي مشيرا إلى أن ولاية أدرار تتوفر على مقومات هامة لتعزيز هذا التعاون. ويعتبر مركز استقبال طلب تأشيرة شينغن نحو إيطاليا الذي افتتح على مستوى مركب سياحي بمنطقة مراقن شمال مدينة أدرار الرابع من نوعه على مستوى الوطن بعد المراكز التي تم فتحها بكل من ولايات الجزائر و عنابة و وهران في انتظارفتح مركز خامس قريبا بولاية قسنطينة حسبما أشير إليه.