إزالة الهوائيات المقعّرة من عمارات في المحمدية بالعاصمة وربطها بكابل موحّد

تشهد بعض العمارات ببلدية المحمدية حملة ازالة الهوائيات المقعرة المتكاثرة على الشرفات بهدف ربطها بكابل موحد يصلها بمختلف القنوات التلفزيونية و تزيين واجهاتها، حسبما علم اليوم الثلاثاء لدى مصالح البلدية.

وقد تلقىّ في الأيام الماضية المواطنون القاطنون بحي 618 بالمحمدية و حي مختار زرهوني تبليغات بضرورة نزع الهوائيات المقعرة من على شرفات شققهم وذلك بهدف تحسين منظر تلك البنايات خاصة المطلة منها على الطريق السريع الرابط بين المطار و قلب المدينة حسبما أكده لواج عضو بالمجلس الشعبي البلدي للمحمدية. و تقتصر العملية التي تشرف عليها مصالح ولاية الجزائر على نزع الهوائيات

من واجهة هذه العمارات على عدد محدود فقط لحد الآن. حسب ذات المصدر وهي الّتي استفادت منذ الصيف الماضي من عملية استكمال واجهات المباني من تنظيف وطلاء وغيرها. و يتم في المرحلة الحالية توصيل البنايات المعنية بكابل موحد سيربطهم بهوائي كبير يوضع على سطح العمارة بحيث لا يشوه المنظر العام و سيعوض كل أجهزة الاستقبال الأخرى التي كانت تظهر بشكل مكثف على النوافذ و الشرفات. وجدير بالذكر أنّ هذه العملية تدخل ضمن مساعي ولاية الجزائر في القضاء على المناظر القبيحة التي تشوه وجه العاصمة وعملا أيضا بتعليمة سبق أن صدرت في 2009 و تم تحيينها في 2014 ضمن مخطط الجزائر البيضاء الممتد إلى غاية 2035.