استلام مشروع تحويل المياه من الشط الغربي بالنعامة نهاية 2017

كشف وزير الموارد المائية والبيئة عبد القادر والي، اليوم الخميس بالجزائر، انه سيتم تسليم مشروع تحويل المياه من الشط الغربي نحو ولايات النعامة وتلمسان وسيدي بلعباس نهاية 2017.

وأوضح الوزير، في رده على سؤال وجهه عضو مجلس الأمة الواد محمد خلال جلسة للأسئلة الشفوية برئاسة عبد القادر بن صالح رئيس المجلس أن تسليم هذا المشروع سيكون تدريجيا خلال سنة 2017 مذكرا ان أشغال انجازه اسندت الى شركات وطنية وأجنبية ذات خبرة . و بلغت كلفة هذا المشروع 43.5 مليار دج. و ينتظر ان يسمح هذا التحويل حسب الوزير بدعم تزويد المياه الصالحة للشرب عبر 18 بلدية بالمنطقة مع رفع ساعات التوزيع اليومي من 4 ساعات يوميا الى 24 ساعة في اليوم الى جانب دعم القطاع الفلاحي وانشاء مناصب دائمة لسكان هذه المناطق. كما سيمكن المشروع ايضا من تعبئة 40 مليون متر مكعب سنويا من المياه منها 14 مليون م3 سنويا لتزويد 162 الف نسمة بالماء الشروب عبر 3بلديات بالنعامة 6 بلديات بتلمسان 9 بلديات في سيدي بلعباس. اضافة الى ذلك سيتم تحويل" 26 مليون م3" ، لسقي 6.000 هكتار من الاراضي الفلاحية منها 3.000 هكتار بولاية النعامة و 1.500 في كل من ولايتي نلمسان و سيدي بلعباس. و ذكر الوزير، أنه اعطى تعليمات خلال زيارته الى المشروع مؤخرا من اجل احترام اجال التسليم و تدعيم ورشات الانجاز باليد العاملة اللازمة مطمئنا بالمناسبة ان التغطية المالية للمشروع "معبأة وجاهزة" ولن تتأثر بالوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد. في نفس الاطار ذكر والي، بان مشاريع التحويلات المائية الكبرى تهدف الى ضمان التوازن في توزيع الموارد و تحقيق التضامن بين اقاليم البلاد. وفي هذا الاطار تم تسجيل 21 نظام تحويل عبر شبكة وطنية يبلغ طولها 4.000 كلم. من جهة اخرى، لفت الوزير الى انه تم تعبئة نحو مليار متر مكعب من مياه محطات التحلية مما سمح بتوصيل مياه الشرب الى ما لا يقل عن 7 ملايين مواطن بالمناطق الساحلية للبلاد. كما تم الشروع في عمليات نزع المعادن من المياه الجوفية بالجنوب في كل من مناطق تقرت و عين صالح و تمنراست و اليزي و تندوف.