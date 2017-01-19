ولد عباس: اختيار مرشحي الافلان سيكون على أساس الكفاءة وبشفافية تامة

أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس اليوم الخميس بالبليدة على أن حزبه سيعكف على اختيار المترشحين للانتخابات التشريعية المقبلة بكل نزاهة وشفافية بعيدا عن المحسوبية والمحاباة.وأوضح ولد عباس على هامش إشرافه على تنصيب اللجنة الولائية للتحضير للانتخابات التشريعية المقبلة أن حزب جبهة التحرير الوطني سيختار بكل نزاهة وشفافية مرشحيه للاستحقاقات المقبلة بعيدا عن الرشوة والمحسوبية والمحاباة، مشددا على أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي يعد رئيس الحزب يتابع عن كثب وأمر بضرورة التحلي بروح المسؤولية في اختيار مترشحين أكفاء من جميع شرائح المجتمع.مضيفا أن باب الترشح للتشريعيات المقبلة مفتوح أمام الجميع ولا يجب إقصاء أحد شرط الاستجابة للمعايير القانونية المحددة.من جهة أخرى كشف ولد عباس عن تنصيب 42 لجنة ولائية للتحضير للانتخابات التشريعية المقبلة عبر مختلف ولايات الوطن منذ انطلاق العملية يوم الاثنين الفارط والتي ستستمر إلى غاية الـ 30 جانفي الجاري على أن يتم التثبيت النهائي لهذه الترشيحات في الفترة الممتدة ما بين 7 إلى 27 فيفري المقبل.