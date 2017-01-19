هامل :المواطن في صميم المعادلة الأمنية

أكد المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل اليوم الخميس بالجزائر أن المواطن في صميم المعادلة الأمنية مذكرا بالمبادئ الامتيازية من حيث الحفاظ على النظام.وصرح هامل على هامش حفل تخرج الدفعة الأولى المتكونة من 779 عون شرطة بمدرسة الدار البيضاء، أنه تم الشروع كمرحلة أولى في اقامة جسور بين الشرطة والمجتمع المدني وبعدها الحديث عن شراكة أمنية بين الشرطة والمواطن وحاليا وكمرحلة ثالثة أصبح المواطن في صميم المعادلة الأمنية.وأوضح هامل أن الشرطة الجزائرية قامت في مجال الحفاظ على النظام بوضع مفهوم يستعمل حاليا من طرف جميع شرطة العالم والمتمثل في التسيير الديمقراطي للجماهير.وعن سؤال حول الأحداث التي هزت مؤخرا مدينة بجاية أشاد هامل بأعوان الشرطة الذين قاموا بعودة النظام وكذا بسكان المدينة الذين لعبوا دورا فعالا وتحلوا بروح مسؤولية خلال هذه الأحداث.وبخصوص التكوين في مجال الشرطة أوضح هامل أنه يعرف مراجعة مستمرة بشكل يسمح بالتكيف مع الواقع.