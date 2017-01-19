سوناطراك تحقق 32 اكتشافا في سنة 2016

أكد الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك، أمين معزوزي في حديث تم نشره في تقرير حول الجزائر لسنة 2016 للمجمع البريطاني للخبرة الاقتصادية ،أنه تم تحقيق أزيد من 32 اكتشافا للمحروقات خلال سنة 2016 مقابل 22 في 2015 ،مضيفا بأن 70% بالمائة من استثمارات المجمع مخصصة للبحث والاستكشاف و تطويرالحقول النفطية. و يوضح المسؤول الأول للشركة بأنه علاوة على تجديد احتياطات البترول و الغاز توجه استثمارات سوناطراك لزيادة الإنتاج و تطوير الحقول النفطية و تمييع الغاز و تكريروتثمين المنتجات النفطية و الغازية، وكذا التسويق والبحث عن أسواق جديدة. كما ذكر ذات المسؤول بأنه بالرغم من انخفاض الأسعار العالمية للنفط ، فان سوناطراك تبقي على برنامج استثماري طموح بأزيد من 70 ملياردولار للسنوات الخمس القادمة، لأجل زيادة احتياطاتها في الجزائر و في الخارج وضمان الأمن الطاقوي للبلد والحفاظ على سمعته كبلد مصدر للمحروقات الأولية . و أضاف معزوزي بان سوناطراك ستلجأ إلى التمويل الذاتي لأجل انجاز البرنامج الاستثماري المذكور، أما فيما يخص مشاريع البيتروكيمياء فسوف ننجزها في اطار الشراكة ،وصرح بأن أحد المهام الرئيسية للمجمع تكمن في ضمان الأمن الطاقوي للسوق الوطنية مشيرا إلى أن شركته قد التزمت بتطوير ثلاث محطات لتكرير البترول في شمال الجزائر، وفي هذا الصدد يرتقب استغلال هذه المحطات الجديدة بحلول عام 2020، انطلاقا من سنتي 2019-2020 ستستعيد سوناطراك دورها التاريخي كمصدر للبنزين و المازوت.