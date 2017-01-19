تسرب حوالي 3 أطنان من الزفت من صهريج شاحنة بميناء مستغانم

تسربت حوالي 3 أطنان من مادة الزفت، اليوم الخميس من صهريج شاحنة، داخل الميناء التجاري لمستغانم، حسبما استفيد لدى مصالح الحماية المدنية. وقد تسبب هذا التسرب، الناجم عن وجود فتحة في الصهريج، في تدفق هذه المادة التي كانت درجة حرارتها عالية، على عدة أمتار من صهريج شاحنة نصف مقطورة، التي كانت بصدد الخروج من الميناء التجاري، بعد عملية التعبئة من مخزن لشحن الواقع داخل المؤسسة المينائية، وفق ذات المصدر، الذي أشار إلى أن الحادثة لم تخلف أية خسائر مادية أوبشرية. وقد تدخلت وحدة الميناء، التابعة للحماية المدنية، فور تلقيها البلاغ حيث قامت بتفريغ وصب بساط من الرغوة فوق الكمية المتسرية على الطريق، من أجل التبريد التدريجي لمادة الزفت، التي كانت في حالة غليان تفاديا لاندلاع النيران، وتجنب كارثة بيئية. كما قامت نفس المصالح، بفصل جرار الشاحنة عن الصهريج الذي يحتوي على 22 طن، من مادة الزفت التي كانت موجهة لإحدى مؤسسات الأشغال العمومية، وكذا التكفل النفسي بسائق الشاحنة الذي كان في حالة صدمة، وفق المصدر ذاته. يذكر أن أعوان الحماية المدنية، لا يزالوا لحد الآن داخل الميناء لمراقبة الوضع تشير، نفس المصالح.