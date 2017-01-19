اتصالات الجزائر.. تكذب وجود شبكة لتزوير تذاكر الانترنيت

كذبت اتصالات الجزائر، اليوم الخميس وجود شبكة وطنية كبيرة، لبيع تذاكر مزورة لتعبئة الانترنيت، موضحة بأن هذه التذاكر تباع بصفة غير قانونية فقط، من طرف بعض المحلات غير المعتمدة في عدد من الولايات. وأوضحت المؤسسة، في بيان لها بأن تذاكر التعبئة المزورة، التي تم اكتشافها مؤخرا تباع بصفة غير قانونية، من طرف بعض المحلات غير المعتمدة، في عدد من ولايات الوطن، و أن الأمر لا يتعلق بتاتا بشبكة وطنية كبيرة، مثلما روجت له بعض وسائل الإعلام. وأكدت اتصالات الجزائر، بأنه لم يتم تسجيل أي تزوير لبطاقات التعبئة، وذكر المتعامل بأن بطاقات التعبئة ايدوم ADSL، والجيل الرابع LTE، تباع في وكالاته التجارية، وفي الأكشاك المتعددة الخدمات، ومقاهي الانترنيت المعتمدة من طرف اتصالات الجزائر.