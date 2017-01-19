سوناطراك توقع اتفاقيتين مع مجمعين صناعيين

وقعت سوناطراك اليوم الخميس بالجزائرعلى اتفاقيتين مع المجمعين الصناعيين العموميين إليك الجزائر والمجمع الجزائري للميكانيك للتكفل بعمليات التجهيز والإنجاز والخدمات لصالح المجمع النفطي وفروعه. ووقع على الاتفاقيتين كل من المدير المركزي للصفقات والتموين بسوناطراك فرحات اونوغي والمدير العام بالنيابة لمجمع إليك الجزائردواجي جيلالي كنان، بالنسبة للاتفاقية الأولى والرئيس المدير العام ل أ جي ام بشير دهيمي، بالنسبة للاتفاقيةالثانية وذلك بحضور وزير الطاقة نور الدين بوطرفة ووزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، وكذا الرئيس المدير العام لسوناطراك أمين معزوي، وتشمل الاتفاقيتان إجمالا 44 مؤسسة عمومية اقتصادية تابعة لهذين المجمعين الصناعيين خلال مدة تدوم خمس سنوات لكل منهما. و بالنسبة لإليك الجزائر ستتكفل 21 مؤسسة عمومية ناشطة في مجال الكوابل والكهرباء والالكترونيك والاتصالات والكيمياء، بإنجازصفقات تجهيز وتموين بالعتاد وقطع الغياروالمعدات والأشغال الميكانيكية، واعمال التصليح لفائدة هياكل مجمع سوناطراك، أما عن مجمع أ جي أم فستتكفل 23 مؤسسة عمومية متخصصة في الميكانيك الصناعية بإنجاز صفقات تجهيزوتموين بقطع الغيار وتقديم خدمات المرافقة لصالح مجمع سوناطرك.فضلا عن ذلك ستستفيد سوناطراك وفروعها من أسعار تفاضلية تقدمها المؤسسات العمومية المعنية مع الحرص على تطوير التعاون التقني للاستجابة لحاجيات المجمع النفطي حسب تصريحات الاطراف المتعاقدة، وسيتم تجسيد هذه الاتفاقيات من خلال عقود تطبيقية وعقود برنامج وعقود طلبيات