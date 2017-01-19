تفكيك شبكة من 6 أشخاص تتاجر بأقراص المهلوسة تنشط بين غليزان والبليدة

تمكنت مصالح الشرطة، بأمن ولاية غليزان، مؤخرا من حجز 607 3 قرص مهلوس، من مختلف الانواع وتوقيف 6 مروجين، حسبما أفادت به اليوم الخميس، ذات المصالح الامنية بالولاية. وأوضح بيان، لخلية الاتصال والعلاقات العامة، أن هذه الكمية من الاقراص المهلوسة، تم حجزها خلال عمليات شرطية تمت في يوم واحد، بعدة مناطق من الولاية . وقد تم حجز 2756 قرصا مهلوسا بوادي ارهيو، و743 اخرا بزمورة، و 75 قرصا مهلوسا بغليزان، و 30 اخرا بجديوية، وهي اقراص منتهية الصلاحية، وفق ذات المصدر، الذي أشارإلى أن الاشخاص المروجين، ينحدرون من ولايتي غليزان والبليدة . وتم تقديم جميع الموقوفين، امام الجهات القضائية التي أودعتهم الحبس، لتورطهم في قضية حيازة المؤثرات العقلية أقراص مهلوسة قصد البيع، وفق ذات المصدر.