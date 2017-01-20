توقيف 68 مهاجرا من جنسيات مختلفة في جنوب وغرب البلاد

أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني 68 مهاجرا غير شرعي، من جنسيات مختلفة بعدة مناطق من الوطن، حسبما أفاد به بيان اليوم الجمعة لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أن مفارز للجيش الوطني الشعبي قد "أوقفت أمس الخميس 19 جانفي 2017 في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة 47 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تنمراست وبرج باجي مختار وعين قزام بالناحية العسكرية السادسة".

كما أوقفت عناصر الدرك الوطني " 21 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان بالناحية العسكرية الثانية و ورقلة بالناحية العسكرية الرابعة وبشار وأدرار بالناحية العسكرية الثالثة". كما ضبطت مفارز الجيش الوطني الشعبي" بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وعين قزام 4 مركبات رباعية الدفع و4 دراجات نارية و4 أجهزة للكشف عن المعادن و7 مطارق ضغط و3 مولدات كهربائية".

ومن جهة أخرى أحبط حراس الحدود" بكل من سوق أهراس وتبسة والطارف بالناحية العسكرية الخامسة محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تقدر بـ 17258 لتر".