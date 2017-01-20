مساهل يشارك بالقاهرة في اجتماع دول جوار ليبيا

يشارك عبد القادر مساهل، وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، في أشغال الدورة الـ 10 لدول جوار ليبيا التي ستنعقد بالقاهرة غدا السبت، حسب بيان للوزارة.

وسيخصص هذا الاجتماع "الذي تلتئم أشغاله بعد الاجتماعات التي انعقدت في كل من الجزائر و تونس و النيجر لبحث واستعراض التطورات الراهنة في ليبيا وتبادل وجهات النظر حول كافة أوجه الدعم و المساندة التي يمكن أن تقدمها دول الجوار لكل الجهود الرامية إلى دفع وتشجيع الأطراف الليبية على مزيد من التوافق لإنهاء الأزمة في هذا البلد الشقيق والجار"، يضيف البيان.

كما تبحث هذه الدورة -حسب نفس المصدر- "تشجيع كافة الجهود الرامية إلى استكمال المسار الأممي لحل الأزمة في إطار الإتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015." و سيشارك في الاجتماع وزراء خارجية كل من ليبيا وتونس ومصر والسودان والتشاد والنيجر وبحضور مارتين كوبلير الممثل الخاص للأمين العام لهيئة الأمم المتحدة في ليبيا وأحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية جاكايا كيكويتي المبعوث الخاص للإتحاد الإفريقي في ليبيا وممثلين عن المنظمات الدولية.

وعلى هامش الدورة سيتباحث مساهل مع رؤساء الوفود المشاركة وكذا مع مسؤولين آخرين حول المسائل ذات الاهتمام المشترك.