10 طرقات وطنية وولائية تحت الحصار جنوب تلمسان بسبب الثلوج

تسببت تساقط الثلوج التي تشهدها ولاية تلمسان منذ ليلة الخميس الى الجمعة جراء موجة البرد المصحوبة بالتقلبات الجوية بانقطاع أو صعوبة التنقل بـ10 طرق وطنية وولائية جبلية بمرتفعات الولاية حسب ما علم اليوم الجمعة من المجموعة الاقليمية للدرك الوطني.

ومن أهم الطرق التي تم قطعها أو تعرف عرقلة في المرور بسبب تراكم الثلوج: الطريق الوطني رقم 22 الرابط تلمسان بالعريشة مرورا بترني وسبدو وبالضبط بمنطقة السهب المرتفعة والطريق الولائي رقم 2 رابط ترني بعين غرابة والطريق الوطني رقم 107 الرابط سبدو بسيدي الجلالي، وكذا الطريق الولائي رقم 54 الرابط عين غرابة بسبدو، وكذلك الطريق الوطني 99 الرابط العريشة ببني بوسعيد مرورا بجبل عصفور والعابد والطريق الولائي رقم 13 الرابط سيدي الجيلالي بالعريشة والطريق الولائي 45 الرابط القور بالطريق الوطني 22 وكذا الطريق الولائي 103 الرابط القور براس الماء التابعة لولاية سيدي بلعباس والطريق الوطني 110 الرابط تلمسان بعين فزة مرورا بشلالات الوريط.

وقد بادرت المصالح التقنية للبلديات المعنية ومديرية الأشغال العمومية منذ الصباح بعملية ازالة الثلوج من الطرقات المسدودة باستعمال الكاسحات من أجل إعادة فتحها أمام المرور وفق ذات المصلحة التي أضافت أن بعض الطرق التي تشكو من صعوبة المرور تم فتحها مثل الطرق الجبلية خصوصا منها الطريق الوطني رقم 22 الرابط تلمسان بسبدو والعابر لمرتفعات تزاريفت والتي تدعو عملية استعمالها إلى الحيطة والحذر.