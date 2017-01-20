هلاك رجل وامرأة اختناقا بالغاز في المسيلة

هلك شخصان، رجل وامرأة، يبلغان من العمر 50 و29 سنة، على التوالي في حادث اختناق، بأول أكسيد الكربون المنبعث من المدفأة، وقع اليوم الجمعة بالمنزل العائلي، ببلدية بن زوه، بولاية المسيلة، حسبما علم من مصالح الحماية المدنية. واوضح ذات المصدر، بان عناصر الحماية المدنية، تدخلوا في حدود منتصف نهار اليوم ليعثروا على الشخصين جثتين هامدتين، فيما نقلوا اثنين آخرين في حالة حرجة إلى مستشفى مدينة بوسعادة . واستنادا للحماية المدنية، فإن الأمر يتعلق بأول حادث، من نوعه منذ مطلع العام الجاري. من جهتها فتحت المصالح الأمنية، المختصة إقليميا تحقيقا لتحديد ظروف وملابسات الحادث.