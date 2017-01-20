القبض على 3 موظفين بالضرائب متلبسين بالرشوة في مستغانم

تمكنت قوات الشرطة القضائية لأمن دائرة بوقيراط في مستغانم، من توقيف ثلاثة موظفين يعملون بالمفتشية الفرعية للضرائب بذات البلدية في حالة تلبس بتعاطي الرشوة مع تاجرين حسبما علم اليوم الجمعة من ذات السلك الأمني.

وتعود حيثيات القضية الى بحر الأسبوع الجاري عندما قام هؤلاء الموظفين الثلاثة أحدهم رئيس مفتشية الفرعية للضرائب ببوقيراط بزيارة تفتيشية الى محلين تجاريين ببلدية سيرات حيث طالبوا أحد التجار بدفع رشوة مقابل عدم دفعه غرامة مالية تفوق 300 ألف دج بحجة أن رقم الأعمال السنوي له فاق المبلغ المصرح به.

وقد تم تقديم الموقوفين الثلاثة الذين تتراوح أعمارهم ما بين 36 و51 سنة مساء أمس الخميس للمثول أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة مستغانم حيث تقرر النظر في القضية في جلسة 26 جانفي القادم.