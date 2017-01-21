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توقيف 6 عناصر دعم للجماعات الإرهابية في بومرداس

  • 21/01/2017
  • النهار أون لاين
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توقيف 6 عناصر دعم للجماعات الإرهابية في بومرداس تحميل الملف

أوقف عناصر الدرك الوطني أمس الجمعة ببومرداس بالناحية العسكرية الأولى، 6 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأضاف البيان، أن مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع أفراد الدرك الوطني بتلمسان بالناحية العسكرية الثانية أوقفت 10 بارونات مخدرات وضبطت كمية من تُقدر بـ322 كلغ من الكيف المعالج و200 غ من الكوكايين وكذا 5مركبات. من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بتمنراست وعين قزام وبرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة، 15 مهربا و256 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة، في حين تم ضبط شاحنة و8 مركبات رباعية الدفع و3200 لتر من الوقود و6 أجهزة كشف عن المعادن.

 

 

موضوع : توقيف 6 عناصر دعم للجماعات الإرهابية في بومرداس
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