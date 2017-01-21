الثلوج تحاصر 13 ولاية وحوادث المرور تخلف 4 قتلى خلال يوم واحد

لقي 4 أشخاص حتفهم وأصيب 15 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، في 9 حوادث مرور وقعت بمختلف ولايات الوطن، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حسبما أعلتنه مصالح الدرك الوطني في بيان لها اليوم السبت.

وأضاف ذات المصدر، أن أخطر حادث مرور وقع في ولاية باتنة. ومن جهتة أخرى، تسبب التساقط الكثيف للثلوج خاصة في المناطق التي يزيد ارتفاعها على 800 متر، في تأثر حالة شبكة الطرقات بـ 13 ولاية وطنية. وذكرت مصالح الدرك الوطني، في بيان لها، أن الولايات المعنية هي تلمسان، عين الدفلى، الجلفة، البليدة، البيض، الاغواط، تسمسيلت، جيجل، سطيف، البويرة، تيزي وزو، بجاية وميلة، مشيرة إلى أن الثلوج تسببت في إنسداد 23 طريق وطني و14 طريق ولائي في وجه حركة المرور، موضحة أن الولايات الأكثر تضررا هي تلمسان، البيض، عين الدفلى، الجلفة وتسمسيلت. وأشار ذات البيان، أن الطرقات التي شهدت أضرار كبيرة هي الطرق الوطنية رقم 1 و6 و15،30، 33. وأضاف ذات المصدر، أن المصالح المعنية رفقة أفراد الدرك الوطني وأفراد الجيش الوطني الشعبي، تقوم إلى غاية هذه الساعة بإزالة الثلوج من المسالك المذكورة، بغية إعادة فتحها في وجه حركة المرور.