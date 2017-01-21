اختناق 7 تلاميذ ومعلمة بالغاز المحروق داخل القسم بالشريعة في تبسة

تعرض 7 تلاميذ ومعلمة، صبيحة اليوم السبت، لإختناق بالغاز المحروق، بالشريعة في تبسة، بابتدائية (ناجي ناجي ) الكائنة بطريق الضلعة.

لتسارع عناصر الحماية المدنية بعد استنفار لعناصرها لعين المكان، أين تم على الفور نقل 7 تلاميذ مغمى عليهم إلى الاستعجالات الطبية بالمستشفى العمومي محمد شبوكي في الشريعة، كما تم نقل 21 تلميذا آخر ومعلمة الذين أصيبوا بدوران في الرأس إثر تسرب كميات كبيرة من أحادي أكسيد الكربون من مدفأة القسم، لنفس المستشفى، لعرضهم على الفحوصات الطبية، حيث تم تجنيد جميع الطاقم الطبي إلى جانب وصول عناصر الأمن والدرك الوطني رفقة السلطات المحلية للمستشفى للاطمئنان على التلاميذ وفتح تحقيق في القضية، وحسب مصادر طبية لـ"النهار"، فإن حالة المصابين غير خطيرة.