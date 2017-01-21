فتح خط جوّي جديد بين ورقلة و تونس فيفري القادم

سيتم فتح أول خط تجاري جوي منتظم لشركة الخطوط الجوية الجزائرية يربط بين ورقلة و تونس إبتداء من 12 فيفري المقبل حسب ما علم اليوم السّبت من المديرية الجهوية للخطوط الجويّة الجزائرية في ورقلة.

ويتمثّل هذا الخطّ الجوي الجديد في رحلة واحدة أسبوعيا ذهابا و إيابا، و ذلك بواسطة طائرة من الحجم الصغير "نوع أ تي آر " التي ستنقل 66 راكبا مثلما أوضح رئيس قسم التسويق بهذه الشركة.و سيكون موعد الإنطلاق من مطار عين البيضاء في ورقلة، كلّ يوم أحد على السّاعة الواحدة و النصف بعد الزوال ورحلة العودة في نفس اليوم من مطار قرطاج الدّولي في تونس على السّاعة الرابعة و25 دقيقة مساء كما أشارمحمد وليد ياجور. ويعدّ هذا الخط الجوي الجديد أوّل خط دولي منظم برمج من طرف الجوية الجزائرية انطلاقا من ورقلة دون الأخذ في الإعتبار رحلات الحج و العمرة . حيث أن سعر التذكرة المقترح هو 19.900 دج بكل الرسوم ذهابا و إيابا للمسافر الواحد إستنادا لنفس المصدر.