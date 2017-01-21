أنيس رحماني يعلق على المنتخب العسكري الجزائري بصورة نادرة لهواري بومدين

نشر المدير العام لمجمع النهار، الزميل أنيس رحماني، صورة للرئيس الراحل هواري بومدين وهو يداعب الكرة مرتديا الزي العسكري، حيث بدت الصورة أنها للسنوات الأولى التي أعقبت الاستقلال، عندما كان بومدين وزيرا للدفاع.

وعلق الزميل رحماني على الصورة التاريخية، بالقول أن "الراحل هواري بومدين كان أيضا لاعبا متميزا".. مضيفا أن "المنتخب العسكري الجزائري قد بات يسير على خطى بومدين في التألق"، في إشارة إلى تألق المنتخب العسكري في بطولة كأس العالم العسكرية الجارية حاليا بسلطنة عمان.