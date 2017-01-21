بالصور...عناصر الجيش يتدخلون لفتح الطرقات التي أغلقتها الثلوج

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دعا رئيس حزب تجمع أمل الجزائر"تاج" عمارغول اليوم السبت بالجزائرالعاصمة رؤساء وأعضاء اللجان الولائية والجالية الجزائرية المقيمة بالخارج المشرفة على
دعت الإرهابية التائبة "أم خالد" من خلال قناة النهار زوجها الإرهابي "المثنى" لتسليم نفسه والنزول من أعالي جبال "سادات" في
بسم الله الّرحمن الرحيم:
"إنّ الصلاة كانت على المؤمنين كتاباُ موقوتاً"
يقدم لكم موقع النهارأون لاين مواقيت الصلاة الخاصة بالجزائر العاصمة وضواحيها،
ارتفعت اسعار النفط، اليوم الجمعة، بدعم من توقعات بانخفاض إمدادات المعروض وتقارير تظهر طلبا قياسيا من الصين لكن الأسعار ظلت
قتل 7 مدنيين وطفل اليوم السبت، بسقوط قذيفة مجهولة المصدر على منزل بمدينة رفح شمال سيناء، حسبما أفادت به وسائل
نشرت صحيفة ذي بلغاريان تايمز رسما كاريكاتوريا أثار الكثير من الجدل، ليس فقط في بلغاريا، بل أيضا في أوروبا وحتى
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