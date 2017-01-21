بالصور...عناصر الجيش يتدخلون لفتح الطرقات التي أغلقتها الثلوج

صحيفة بلغارية كبيرة تحوّل أوباما وزوجته إلى قرود

نشرت صحيفة ذي بلغاريان تايمز رسما كاريكاتوريا أثار الكثير من الجدل، ليس فقط في بلغاريا، بل أيضا في أوروبا وحتى