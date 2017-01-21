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بالفيديو.. مسافر يخرج من سيارة مسرعة لمسح الزجاج في الجلفة

  • 21/01/2017
  • خ. صديق
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بالفيديو.. مسافر يخرج من سيارة مسرعة لمسح الزجاج في الجلفة تحميل الملف

أظهر فيديو انتشر على موقع التواصل الاجتماعي مسافرا يخرج من نافذة سيارة أجرة وهي تسير بسرعة ليقوم بتنظيف الزجاج الأمامي من الثلوج، كون مسّاحات زجاج المركبة لا تعمل، في تصرف خطير للشخص المرافق للسائق السيارة، الذي عرض نفسه لخطر السقوط.

وقام أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتصوير الحادثة الغريبة والخطيرة بطريق الشارف بولاية الجلفة، في حين لا يزال ارهاب الطرقات  يحصد العديد من الأرواح بسبب مثل هذه التصرفات غير مسؤولة، كما يوضحه الفيديو والذي بامكانه أن يودي بحياة ناس أبرياء.


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موضوع : بالفيديو.. مسافر يخرج من سيارة مسرعة لمسح الزجاج في الجلفة
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