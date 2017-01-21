العديد من العائلات تغادر منازلها بسبب انزلاق أرضي في بجاية

يتواجد زهاء الثلاثين مسكنا يقع بقلب قرية لدنانن الواقع على بعد 50 كلم جنوب شرق بجاية، في وضعية مهددة بالانهيار بفعل انزلاق أرضي حدث نتيجة التقلبات الجوية الأخيرة.

وتتميز الوضعية بعين المكان التي أثارت مخاوف العديد من القرويين في قطع الطرقات التي تآكلت بشدة في جنباتها وانشقاقات بعدة سنتيمترات على طول الكثير من الواجهات واهتزازات في الطريق المؤدي إلى الوادي على عمق 30 مترا.

"لقد تخلت العديد من العائلات عن سكناتها خلال هذه الفترة المتميزة بتساقط الثلوج" حسبما أكدته مصادر من البلدية التي أثارت مخاوف وقوع كارثة طبيعية في أي وقت بسبب وضعية الأرض التي غمرتها المياه بشكل كبير. واستدلت ذات المصادر مخاوفها بالحادثة القديمة التي تعود إلى الحقبة الاستعمارية سنة 1932، حيث سجل خلالها ظاهرة مماثلة تسبب في انهيار العديد من المنازل وقتلت الكثير من الناس. وسجلت هذه الظاهرة أيضا في عام 2014 لكن دون تسجيل خطورة كبيرة الأمر الذي دفع بالمصالح التقنية بالقيام بدراسة تقنية لاحتواء الوضع أو حتى معالجته.

"لم يتم بعد الانتهاء من الدراسة وهي في المرحلة الثالثة التي سيتم خلالها اتخاذ قرار بشأن تعزيز الأرضية بواسطة الحجارة أو استخدام لوحات معدنية " يضيف المصدر الذي أكد أن عودة التقلبات الجوية من المرجح أن تعزز خطر انهيار المنازل التي تتواجد بعضها متصلة مع بعضها البعض وأخرى متناثرة فوق التلة.