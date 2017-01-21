الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات تباشر مهامها

تباشر الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات هذا الأحد عقب انعقاد اجتماعها الأول تحسبا لاستحقاقات 2017 بعد تعيين الأعضاء الـ 410 للهيئة العليا من خلال مرسوم تنفيذين صدرا مؤخرا في الجريدة الرسمية.

وتتمثل مهمة الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات التي تأسست طبقا للمادة 194 من الدستور من أجل السهر على شفافية ومصداقية الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية والاستفتاء بدءا باستدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية الإعلان عن النتائج المؤقتة للاقتراع.

وخلال فترة الانتخابات تجند الهيئة التي تتمتع بالاستقلالية الادارية والمالية مناوبات على مستوى الولايات والمقاطعات الادارية في الخارج كما تملك صلاحيات واسعة إذ يمكنها أن تطلب من النيابة تسخير القوة العمومية أو اللجوء إليها عند وقوع أحداث قد تكتسي طابعا جنائيا.