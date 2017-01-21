بن غبريت.. نتائج الإصلاحات التربوية ستظهر بعد 9 سنوات

أكدت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت مساء اليوم السبت بأم البواقي أن ثمار الإصلاحات الجارية في قطاع التربية الوطنية ستظهر بعد 9 سنوات من الآن.وأضافت الوزيرة أن هذه الإصلاحات ستظهر بعد إنهاء تلاميذ الابتدائي حاليا المرحلة الإكمالية وذلك في ردها على انشغالات الحضور من مدراء المؤسسات التربوية ومفتشين وشركاء القطاع.وأكدت بن غبريت أنها متفتحة للحوار والاستماع إلى الانشغالات المطروحة في المجال التربوي ومعالجتها بصفة موضوعية مبينة أنها في استماع دائم لانشغالات مستخدمي القطاع مضيفة بأن جهد الوزارة منصب فيما يتعلق بهذه الإصلاحات على مجالين أساسيين هما الجانب البيداغوجي وجانب الحوكمة.