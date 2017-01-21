قتيل وعشرة جرحى في حادثي مرور بالأغواط

قتل شخص وجرح عشرة آخرين في حادثي مرور وقعا اليوم السبت بولاية الأغواط حسب مصالح الحماية المدنية.وأضاف المصدر، أن الحادث الأول تمثل في انقلاب سيارة للنقل الجماعي بين الولايات بمنطقة بوتركفين على الطريق الوطني رقم واحد مما أدى إلى وفاة شخص على مشارف العقد السادس من عمره فيما أصيب خمسة آخرين تتراوح أعمارهم ما بين 26 و50 سنة أما الحادث الثاني فقد نجم عن انقلاب سيارة بالقرب من موقع الحادث الأول وأسفر عن إصابة خمسة أشخاص بجروح متفاوتة. الجدير بالذكر، أنه تم تحويل جثة الضحية ونقل المصابين إلى المؤسسة العمومية الاستشفائية احميدة بن اعجيلة بعاصمة الولاية .