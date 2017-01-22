انقاذ 6 أشخاص من الإختناق بغاز أحادي أوكسيد الكربون بالأغواط

تمكنت مصالح الحماية المدنية بولاية الأغواط من إنقاذ 6 أشخاص من الإختناق بغاز أحادي أوكسيد الكربون وذلك في تدخلين منفصلين، حسبما علم من نفس المصالح.

وتمثل التدخل الأول في إنقاذ خمسة أشخاص (إمرأتان وثلاثة أطفال) على مستوى حي هواري بومدين ببلدية آفلو بعد استنشاقهم للغاز فيما شمل التدخل الثاني شخصا ( 28 سنة ) بحي سيدي يانس بعاصمة الولاية لنفس السبب.

وقد تم إسعاف المصابين من طرف أعوان الحماية المدنية ثم تحويلهم إلى المصالح الإستشفائية بكل من آفلو والأغواط على التوالي. للإشارة فإن مصالح الحماية المدنية بولاية الأغواط أنقذت أمس الجمعة عائلة من خمسة (5) أفراد من الإختناق بالغاز بالمنزل العائلي المتواجد بحي مقبرة الشهداء بآفلو.