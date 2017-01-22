أمن بومرداس يحجز 80 كلغ من الكيف وأزيد من 12 ألف قرص مهلوس في 2016

حجزت مصالح أمن بومرداس نحو 80 كلغ من الكيف المعالج و أزيد من 12.400 قرص مهلوس خلال سنة 2016 بارتفاع عن 2015 أين تم حجز زهاء 5 كلغ من الكيف المعالج وأزيد من 3750 قرص مهلوس حسبما أفاد به مصدر من أمن الولاية.

وأوضح رئيس خلية الإعلام و الاتصال لأمن الولاية بأنه تم معالجة من خلال عمليات الحجز المذكورة 256 قضية متعلقة باستهلاك المخدرات والأقراص المهلوسة والمتاجرة فيها بارتفاع عن السنة التي قبلها حيث تم معالجة 204 قضايا في نفس الإطار. وتم على إثر ذلك - يضيف المصدر- توقيف 375 شخص حيث تم إيداع 220 شخص من مجملهم رهن الحبس فيما استفاد 126 آخرين من الاستدعاء المباشر و وضع 23 شخص تحت الرقابة القضائية والبقية أرسلت ملفاتهم إلى الجهات القضائية المختصة.