SNTF.. التقلبات الجوية عرقلت حركة سير القطارات

أكد المدير العام للشركة الوطنية للنقل بالسكة الحديدية، ياسين بن جاب الله، أن الاضطرابات الجوية التي عرفتها معظم مناطق الوطن خصوصا الشرقية، عرقلة ثلث حركة سير القطارات في الجزائر " لكننا ملتزمون ببرامجنا العادية.

وكشف بن جاب الله في تصريح للإذاعة الوطنية، اليوم الأحد، أن خطوط السكة الحديدية عرفت اكتظاظا كبيرا بالنسبة للمسافرين القادمين من شرق الوطن بسبب شل حركة مرور الطرقات، مشيرا أن معظم القطارات لم تكن مزودة بالتدفئة مما جعل المسافرين يعبرون عن استيائهم. كما قال المتحدث أنه سيتم إعادة تهيئة القطارات مع نهاية السنة الجارية، حيث سيتم تزويدها بالإمكانيات الضرورة من تدفئة ومراقد لائقة. وأضاف بن جاب الله أن الوزارة الوصية سطرت برنامج تزويد معظم خطوط السكة الحديدية بنظام (autorail) قطارات ذاتية الدفع، حيث تم اقتناء 17 قاطرة على أن تدخل حيز الخدمة في جانفي 2018 وستكون الأولوية في مناطق الجنوب. من جهة أخرى، وفيما يخص رقمنة التذاكر، أكد الضيف أنه بإمكان المواطن حامل البطاقة البنكية الالكترونية (cib) اقتناء تذكرة السفر مباشرة في شبكات محطات السكة الحديدية، كما سيتم في القريب العمل بنظام الدفع الالكتروني حيث سيتمكن المسافر من دفع ثمن التذكرة عبر الأنترنت مباشرة.