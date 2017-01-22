بالفيديو: دز معاهم ... عبارات من ولاة لاستفزاز الشعب

بالفيديو... إجلاء ما يقارب 3 آلاف عامل بعد نشوب حريق مهول في منشأة نفطية باليابان

قالت وسائل إعلام يابانية، اليوم الأحد، إنه تم إجراء أزيد من 2900 عاملا في مصنع للبتروكيماويات بمدينة العريضة بجنوب البلاد،