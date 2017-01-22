بالفيديو: دز معاهم ... عبارات من ولاة لاستفزاز الشعب

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دعا رئيس حزب تجمع أمل الجزائر"تاج" عمارغول اليوم السبت بالجزائرالعاصمة رؤساء وأعضاء اللجان الولائية والجالية الجزائرية المقيمة بالخارج المشرفة على
دعت الإرهابية التائبة "أم خالد" من خلال قناة النهار زوجها الإرهابي "المثنى" لتسليم نفسه والنزول من أعالي جبال "سادات" في
بسم الله الّرحمن الرحيم:
"إنّ الصلاة كانت على المؤمنين كتاباُ موقوتاً"
يقدم لكم موقع النهارأون لاين مواقيت الصلاة الخاصة بالجزائر العاصمة وضواحيها،
قال رئيس منتدى رؤساء المؤسسات الجزائرية علي حداد، بأن تنحية توفيق لوراري من رئاسة جيل الأفسيو، ما هي الا اجراءات
قالت وسائل إعلام لبنانية، إن فريق من المخابرات اللبنانية تمكن من إحباط تفجير إنتحاري كان يستهدف مقهى بشارع الحمراء في
قالت وسائل إعلام يابانية، اليوم الأحد، إنه تم إجراء أزيد من 2900 عاملا في مصنع للبتروكيماويات بمدينة العريضة بجنوب البلاد،
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