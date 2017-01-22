الثلوج تحاصر 17 ولاية وحوادث المرور تخلف 3 قتلى خلال 24 ساعة

تعرف العديد من طرقات الوطن تذبذب في حركة السير نتيجة الإضطراب الجوي الذي بدأ أول أمس الجمعة.

وحسب بيان لقيادة الدرك الوطني تأثرت حالة شبكة الطرقات عبر أقاليم 17 ولايات (تلمسان، عين الدفلى، الاغواط ، البيض، الاغواط، جيجل، سطيف، البويرة، تيزي وزو، بجاية، ميلة، قالمة، برج بوعريرج، باتنة، المسيلة، شلف ومعسكر)، ما انجر عنه تسجيل 20 طرق وطني و23 طريق ولائي مغلقة في وجه حركة المرور، أين تقوم المصالح المعنية رفقة أفراد الدرك الوطني و أفراد الجيش الوطني الشعبي إلى غاية الساعة بإزالة الثلوج من المسالك المذكورة، بغية إعادة فتحها في وجه حركة المرور. الولايات الأكثر تضررا هي: تلمسان، البيض، عين الدفلى، البويرة، المسيلة وسطيف. أما الطرق الأكثر تضررا هي الطرق الوطنية 15-30-33 العابرة لأقاليم ولاية البويرة و تيزي وزو.... الطرق الولائية رقم 41 و42 العابر لإقليم ولاية المسيلة وبرج بوعريرج.فيما يخص إحصائيات حوادث المرور، خلال الأربعة والعشرون (24) ساعة الماضية، سجلت وحدات الدرك الوطني عبر إقليم الاختصاص 17 حادث مرور أسفرت هذه الحوادث عن وفاة 03 شخصا و إصابة 60 شخص بجروح متفاوتة الخطورة. 2- الولاية التي سجل بها أكبر عدد من هذه الحوادث: الجزائر العاصمة و سطيف بـ 02 حادثين لكل منها.