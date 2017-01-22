شروط جديدة لطبع القرآن الكريم واستيراد الكتب الدينية

حدّد مرسوم تنفيذي شروط وكيفيات التّرخيص المسبق لنشر المصحف الشريف وطبعه وتسويقه .

وحسب ما جاء في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، فإنّه يتعين على كل شخص يريد نشر المصحف الشريف أو طبعه أو تسويقه أو استيراده، عدم الشروع في أي إجراء مهما كان قبل حصوله على الترخيص المسبق، ويخضع المصحف أو أي جزء منه إلى الترخيص المسبق من الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف، على أن يخلو الكتاب من الأخطاء مع مراعاة رواية ورش عن الإمام نافع.

وفي ذات السياق، حدّد مرسوم تنفيذي نشر في الجريدة الرسمية، شروط وكيفيات الترخيص المسبق لاستيراد الكتاب الديني. وذكر المرسوم أن استيراد الكتاب الذي يخضع إلى ترخيص مسبق من وزير الشؤون الدينية، كما يجب ان لا تمس مضامين الكتب الدينية المرغوب استيرادها بالوحدة الدينية للمجتمع وبالمرجعية الدينية الوطنية وبالنظام العام والآداب العامة والحقوق والحريات الأساسية وبأحكام القوانين والتنظيمات المعمول بها.

يمكنكم الإطلاع على تفاصيل الإجراءات التي حدّدت لطبع المصحف الشريف واستيراد الكتب الدينية من هنا: