تضرّر أكثر من 2600 مؤسّسة تعليمية جراء التقلبات الجوية

تضررت اكثر من 2600 مؤسسة تعليمية في 13 ولاية جراء الاضطرابات الجوية مما أدى إلى توقيف الدروس حسبما أكده اليوم الأحد مدير التعليم الأساسي بوزارة التربية الوطنية نبيل بن ددوش.

وفي حديث له على امواج القناة الثالثة للاذاعة الوطنية أكد بن ددوش أن 2.689 مؤسسة تعليمية تضررت جراء الاضطرابات الجوية الأخيرة بالنسبة للاطوار التعليمية الثلاثة ( 1.822 مدرسة ابتدائية و164 متوسطة و303 ثانوية) . وأوضح ذات المسؤول ان التاخر في الدروس متفاوت من ولاية وأخرى مشيرا بشكل خاص الى ولايتي تيزي وزو وبجاية اللتين سجلتا تاخرا بخمسة أيام. وأكد ان استدراك الدروس سيتم خلال أيام السبت والثلاثاء مساء مضيفا انه سيتم تجنيد مفتشي التربية في اطار هذه العملية لتفادي اي تاخر على مستوى المؤسسات المعنية. وكانت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت قد أعلنت يوم الخميس الفاررط بالجزائر العاصمة عن اعداد برنامج خاص لاستدراك الدروس الضائعة جراء غلق بعض المؤسسات التربوية بسبب سوء الأحوال الجوية التي تشهدها عدة ولايات. وأوضحت بن غبريت أن" استدراك الدروس لا يمثل اشكالا بالنسبة للقطاع", مشيرة إلى انه تم خلال اللقاء الذي جمعها بهيئة التفتيش الاسبوع الماضي الاتفاق على "اعداد برنامج يسمح بتركيز الإهتمام خلال الثلاثي الثاني حول مرافقة المفتشين للأساتذة لتعويض الدروس الضائعة". وأضافت ان التأخر في الدروس"متفاوت بين ولاية وأخرى وبين مؤسسة تربوية وأخرى"، مجددة القول بأن الوزارة "ستتخذ الاجراءات اللازمة خدمة لمصلحة التلاميذ".