قتيل و23 جريحا في انقلاب حافلة بالقصر في بجاية

لقي شخص مصرعه وأصيب 23 آخرون بجروح من بينهم 9 في حالة خطيرة في حادث مرور وقع مساء أمس السبت على الطريق الوطني رقم 26 (بجاية البويرة) في المكان المسمى الخروب على بعد 30 كلم غرب بجاية بين القصر وسيدي عيش حسب الحماية المدنية.

ووقع الحادث حوالي الساعة السابعة مساء اثر اصطدام حافلة لنقل المسافرين تعمل على الخط الرابط بين بجاية والجزائر العاصمة كانت متجهة نحو بجاية وسيارة سياحية خرجت من الطريق. وفي محاولة لتجنبها فقد سائق الحافلة السيطرة واصطدم بها ثم انقلب وفقا لتوضيحات الدرك الوطني. كما تسببت الحافلة خلال هذا الحادث في انهيار حائط لمحطة للخدمات مما تسبب في خسائر لسيارة نفعية كانت متوفقة داخل المحطة. وأضاف المصدر أن الحادث خلف على الفور وفاة طالب يبلغ من العمر 23 سنة كان راكبا داخل الحافلة وإصابة تسعة أشخاص بجروح بليغة كارتجاج في الدماغ. وقد تم نقل الجرحى للعيادة المتعددة الخدمات بالقصر قبل أن يتم تحويلهم لمستشفيات سيدي عيش واميزور والمستشفى الجامعي لبجاية.