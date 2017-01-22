توقيف 4 أشخاص وحجز كمية من الكوكايين بالطارف

تمكنت مصالح الدرك الوطني، بالطارف، من حجز ما يقارب 25 غراما من الكوكايين بمنطقة البطاح التابعة لبلدية ابن مهيدي و توقيف 4 أفراد ينحدرون من ولاية عنابة، حسبما علم اليوم الأحد من هذا السلك النظامي.

وتم مؤخرا توقيف شخص أول متلبسا و هو بصدد استهلاك هذا النوع من المخدرات الصلبة بمنطقة البطاح، حسب ذات المصدر الذي أضاف بأن عناصر الدرك الوطني تمكنوا أيضا من حجز 6 غرامات من الكوكايين بمنزله المتواجد بعنابة علاوة على مبلغ مالي بقيمة 140 ألف دج. كما مكن التحقيق الذي فتحته المصالح المختصة من توقيف شخص آخر بحوزته 14 غراما آخر من المخدرات و حوالي 400 ألف دج حسبما أردفه ذات المصدر مشيرا إلى أنه تم توقيف شخصين آخرين متورطين و بحوزتهم بقية الكمية من المخدرات. و قد تم إيداع الأشخاص الأربعة الحبس عن تهمة المتاجرة بالمخدرات حسبما علم من ذات المصدر الذي أردف بأن البحث جار عن بارونين اثنين متورطين في هذه القضية.

من جهة أخرى تمكنت مصالح الدرك الوطني بالطارف مؤخرا من حجز حوالي 29 كلغ من المرجان الذي كان موجها للتهريب وذلك بمنطقة أم الطبول من طرف 4 مهربين كانوا يستعدون لنقله إلى البلد المجاور.