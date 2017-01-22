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أحياء المدية تغرق عقب تساقط أمطار غزيرة

  • 22/01/2017
  • النهار أون لاين
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أحياء المدية تغرق عقب تساقط أمطار غزيرة تحميل الملف

غرقت عدة أحياء تقع بمختلف بلديات ولاية المدية، في المياه عقب الأمطار الغزيرة التي تساقطت خلال الـ 24 ساعة الأخيرة بالمنطقة، حسبما علم اليوم الأحد من الحماية المدنية.

  وذكر الملازم كريم بن حفصي أن عناصر الحماية المدنية قامت بما لا يقل عن 25 تدخلا خلال نهار أمس السبت وصبيحة اليوم ببلديات المدية والحمدانية و البرواقية وسي محجوب، حيث غرقت أقبية عدة عمارات وسكنات في المياه مشيرا إلى أن معظم التدخلات جرت في بلدية المدية ب 19 تدخلا. وقامت فرق التدخل المجندة في الميدان بإفراغ مياه الأمطار ومساعدة العائلات التي تسربت المياه لمنازلها وفقا للملازم بن حفصي الذي أوضح أن مياه الأمطار تسببت في انهيار جزئي لمنزل حجري يقع في حي "مكزر" بضواحي المدية. كما أشار إلى تجنيد فرق أخرى لإزاحة الأشجار التي سقطت في الطرقات خصوصا على مستوى عاصمة الولاية أين سقطت أشجار بسبب ثقل تراكم الثلوج عليها  صباح أمس السبت.

موضوع : أحياء المدية تغرق عقب تساقط أمطار غزيرة
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