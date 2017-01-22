8 جرحى في حادث مرور على مستوى نفق بوزقزة ببومرداس

أصيب 8 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة، اليوم الأحد، في حادث مرور وقع على الطريق السيار شرق غرب بالتحديد قرب نفق منطقة بوزقزة بولاية بومرداس، حسبما افادت به مصادر موقع النهار أولاين.

وحسب مصادر متطابقة، فإن الحادث ناجم عن إنحراف سيارة واصطدامها بمجموعة من العمال الذين كاموا متاجدين داخل النفق ما أدى إلى إصابة 8 أشخاص في حصيلة أولية، كما تسبب الحادث في شل حركة المرور. وأظهرت صور نشرت على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، تدخل فرق الحماية المدينة والشرطة، لإسعاف وتحويل الجرحى على جناح السرعة إلى المستشفيات القريبة من المنطمة.