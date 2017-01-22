إلغاء رحلة جوية بين البيض والعاصمة بسبب الثلوج

ألغيت اليوم الأحد الرحلة الجوية للخط الرابط بين ولاية البيض والجزائر العاصمة التي تضمنها شركة الطاسيلي للطيران بسبب رداء الأحوال الجوية التي تعرفها ولاية البيض، حسبما علم من مسؤولي قطاع النقل.

ويأتي هذا الإجراء بالنظر إلى التقلبات المناخية التي تشهدها ولاية البيض منذ ليلة الخميس الأمر الذي أدى إلى تراكم الثلوج على أرضية مطار البيض بسمك يتعدى 50 سم، حسبما أكد المدير الولائي للنقل الشيخ محياوي.

وكان يفترض أن تحط الطائرة التابعة لشركة الطاسيلي للطيران على مدرج مطار البيض في حدود الساعة التاسعة صباحا لتعود أدراجها نحو مطار الجزائر العاصمة في حدود الساعة التاسعة وأربعون دقيقة وتم إلغاء برنامج الرحلات لنهار اليوم كلية يضيف نفس المسؤول.