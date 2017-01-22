تبون يضع معايير ومقاييس جديدة لاستيراد المنتجات

شدد وزير السكن والعمران والمدينة ووزير التجارة بالنيابة، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، على ضرورة العمل على تقليص فاتورة الواردات خصوصا مع وجود منتجات محلية ذات جودة مماثلة لتلك المستوردة مبرزا اهمية تطبيق مقاييس صارمة على المنتجات المستوردة، حسب بيان للوزارة.وألح الوزير خلال اجتماع تنسيقي موسع بوزارة التجارة على ضرورة تحديد مقاييس ومعايير صارمة فيما يخص المنتجات المستوردة خصوصا المنتجات الكهرومنزلية والالكترونية ومختلف المنتجات الأخرى ذات الاستهلاك الواسع حيث منح مهلة شهر لتحديد هذه المعايير.وحسب المصدر، فإن تبون أوضح أنه سيتم مستقبلا التعامل وفق هذه المقاييس في مجال الاستيراد.كما وجه تبون تعليمات لإطارات الوزارة تقضي بتكثيف العمل وبتنسيق محكم للقضاء على كل العوائق التي يعرفها القطاع خدمة لمصالح المواطنين.