قتيل و4 جرحى اثر انحراف سيارة في النعامة

لقي شخص حتفة وأصيب أربعة آخرين في حادث مرور وقع اليوم الأحد بالقرب من قرية عبد المولى على الطريق الوطني رقم 22 بولاية نعامة بعد انحراف مركبة وانقلابها بسبب طبقات الجليد والثلوج المتراكمة على حواف ذات المحور، حسب ما أفادت مصالح الحماية المدنية.

ووقع حادث آخر بالطريق الرابط بين بلديتي عسلة والنعامة أدى إلى جرح شخصين آخرين بعد أن جعلت الحالة الصعبة للطرقات بسبب الجليد العديد من السائقين يفقدون التحكم في قيادة مركباتهم في وقت لا تزال العديد من النقاط على مستوى الولاية تعاني من صعوبة المسار وفي مقدمتها الطريق الوطني رقم 95 الرابط بين بلدية البيوض بالنعامة وحدود ولاية سيدي بلعباس، وفق نفس المصدر.