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مفارز الجيش بآفلو تساند المحاصرين بسبب الثلوج

  • 22/01/2017
  • ياسين مبروكي
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مفارز الجيش بآفلو تساند المحاصرين بسبب الثلوج تحميل الملف

 يواصل أفراد الجيش الوطني الشعبي ، مساندتهم للمواطنيين العالقين على مستوى الطرق المقطوعة جراء تساقط الثلوج ، عبر مختلف ولايات الوطن .وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني اليوم الأحد ، بأن مفارز للجيش الوطني الشعبي بافلو بالناحية العسكرية الرابعة ، تدخلت لمساعدة المواطنيين المتضررين من تراكم الثلوج ، حيث قدمت لهم المواد الغذائية الغذائية وكافة المساعدات الازمة ، وسخرت لهذه العمليات كافة الإمكانيات البشرية والمادية المتاحة ، من أجل فتح الطرقات المغلقة والمسالك المقطوعة .

 

موضوع : مفارز الجيش بآفلو تساند المحاصرين بسبب الثلوج
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