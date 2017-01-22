مفارز الجيش بآفلو تساند المحاصرين بسبب الثلوج

يواصل أفراد الجيش الوطني الشعبي ، مساندتهم للمواطنيين العالقين على مستوى الطرق المقطوعة جراء تساقط الثلوج ، عبر مختلف ولايات الوطن .وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني اليوم الأحد ، بأن مفارز للجيش الوطني الشعبي بافلو بالناحية العسكرية الرابعة ، تدخلت لمساعدة المواطنيين المتضررين من تراكم الثلوج ، حيث قدمت لهم المواد الغذائية الغذائية وكافة المساعدات الازمة ، وسخرت لهذه العمليات كافة الإمكانيات البشرية والمادية المتاحة ، من أجل فتح الطرقات المغلقة والمسالك المقطوعة .