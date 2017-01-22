إنقطاع حركة المرور بالطريق الرابط بين تيسمسيلت وعين الدفلى جراء الثلوج

تسبب التساقط الكثيف للثلوج مساء اليوم الأحد بمرتفعات ولاية تيسمسيلت، في انقطاع حركة المرور بالطريق الوطني رقم 65 باتجاه ولاية عين الدفلى، حسبما علم لدى المجموعة الإقليمية للدرك الوطني.

وقد أدت الثلوج المتراكمة إلى شلل في حركة سير المركبات خصوصا ذات الوزن الثقيل بشطر الطريق الوطني المذكور لاسيما بين بلديتي ثنية الحد والحسنية عين الدفلى، استنادا إلى ذات المصدر.

وتعمل مصالح مديرية الأشغال العمومية مدعومة برجال الدرك الوطني وأعوان الحماية المدنية ومصالح البلديات على تسهيل تنقل السيارات على مستوى هذا المحور باستعمال كاسحات الثلوج ومادتي الملح والحصى. كما تم تسجيل صعوبات في حركة المرور بالطريق الولائي رقم 5 في شطره الرابط بين بلديتي ثنية الحد وسيدي بوتشنت.

ومن جهتها أبرزت محافظة الغابات أن التساقط الكثيف للثلوج والأمطار الغزيرة تسبب في صعوبات كبيرة في حركة السير بعدد من المسالك الريفية العابرة لمرتفعات الونشريس والمداد وبرج الأمير عبد القادر.

وأشارت المحطة الجهوية للأرصاد الجوية لعين بوشقيف في تيارت إلى تواصل الاضطرابات الجوية وموجة البرد بولاية تيسمسيلت خلال 48 ساعة المقبلة مع العلم أن درجة الحرارة وصلت صبيحة اليوم الأحد إلى أربع درجات تحت الصفر لاسيما بالمرتفعات المذكورة.