الجزائر تضع 67 معيارا لمراقبة المواد الغذائية

أكد مدير مختبرات فحص وتحليل النوعية بوزارة التجارة، رمضان بوسناجي، اليوم الأحد، أن الجزائر صادقت على طرق جديدة لتحليل المواد الغذائية الحساسة وذات الاستهلاك الواسع، أين تمت الموافقة على ما مجموعه 72 طريقة تحليل للمنظمة الدولية للتقييس (ايزو) عن طريق مراسيم وزارية منها 67 تم نشرها و5 أخرى ماتزال تنتظر.وأضاف بوسناجي، أن مصالح مراقبة النوعية وقمع الغش تواجه عدة مشاكل وبالتالي يجب عليها تكييف أدواتها والتكفل بمختلف جوانب المراقبة سيما أدوات القياس ووسائل أخذ العينات وطرق التحليل.