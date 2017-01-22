الحماية المدنية تنقذ 14 شخص من الموت في وهران

قام أعوان، الحماية المدنية لولاية وهران، بعدة تدخلات لنجدة أشخاص في وضعية صعبة أوفتح طرقات غمرتها المياه عقب الأمطار الغزيرة التي تهاطلت على المنطقة، حسبما علم اليوم الأحد من ذات المصالح. وقد تم أمس السبت، إنقاذ شخصين من موت أكيد بقديل شرق وهران، وبحي الدرب بوسط مدينة وهران، بعدما وقعت سيارتيهما في حفر مملوءة بمياه الأمطار، حيث تم إنقاذ السائقين وإستخراج المركبتين من الحفر. كما تم إنقاذ، ثلاثة أشخاص آخرين امرأتين و رجل، بمرسى الحجاج بعدما غمرت المياه سيارتهم جراء تقلبات الطقس، كما أضاف نفس المصدر، موضحا بأن الركاب الثلاثة قد أصيبوا ببرد شديد، وتم نقلهم إلى مركز الصحة لمرسى الحجاج، حيث تلقوا العلاج اللازم. وفي نفس اليوم، تم إنقاذ عائلة متكونة من شخصين، تقطن على مستوى شاطئ المنظر الجميل عيون الترك، من قبل أعوان الحماية المدنية، عندما اجتاحت مياه البحر مسكنهما حيث حالت الأمواج العالية، دون فتح الباب الرئيسي للمسكن، وعدة بيوت أخرى مجاورة مع العلم انه تم أيضا إنقاذ عدة عائلات أخرى خلال نفس العملية. من جهة أخرى، أصيب سبعة أشخاص من نفس العائلة، منهم طفلين بجروح خلال حادث مرور، وقع مساء أمس السبت بمنطقة عين البيضاء بلدية السانيا، اثر انحراف مركبة جراء الطريق الزلج. وقد تنقل أعوان مصالح الحماية المدنية، إلى عين المكان وقدموا الإسعافات الأولية للجرحى، قبل نقلهم إلى مصلحة الاستعجالات والعيادة الجراحية للأطفال، للمركز الاستشفائي الجامعي لوهران .