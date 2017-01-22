تبون.. يمنع استيراد الحمضيات خلال موسمها

اعطى وزير السكن والعمران والمدينة، وزير التجارة بالنيابة، عبد المجيد تبون، اليوم الاحد بالجزائر، تعليمات لمنع استيراد كل انواع الحمضيات، خلال موسمها حسب بيان للوزارة. وخلال اجتماع، تنسيقي موسع بوزارة التجارة ألح الوزير، على ضرورة اتخاذ كافة التدابير لمنع استيراد، كل انواع الحمضيات خلال موسمها ومهما كان مصدرها، يوضح ذات المصدر. وابرز تبون، خلال اللقاء وجوب العمل على تقليص فاتورة الواردات، خصوصا مع وجود منتجات محلية ذات جودة، مماثلة لتلك المستوردة، لافتا الى اهمية تطبيق مقاييس صارمة على المنتجات المستوردة، حسب البيان. كما شدد، على اهمية تحديد مقاييس ومعايير صارمة، فيما يخص المنتجات المستوردة خصوصا، المنتجات الكهرومنزلية، والالكترونية، ومختلف المنتجات الأخرى ذات الاستهلاك الواسع، حيث منح مهلة شهر لتحديد هذه المعايير. وأوضح، أنه سيتم مستقبلا التعامل وفق هذه المقاييس، في مجال الاستيراد، يضيف المصدر. كما وجه تبون، تعليمات لإطارات الوزارة تقضي بتكثيف العمل والتنسيق المحكم، للقضاء على كل العوائق التي يعرفها القطاع خدمة لمصالح المواطنين، وفق البيان.